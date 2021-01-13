За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6409 новых случаев COVID-19

12 января в Украине зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 187 детей и 367 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2564 человека;

летальных случаев – 195;

выздоровели – 14503 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 59 931 (в том числе методом ПЦР – 35678, методом ИФА – 24253).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1130839 человек;

выздоровели – 826 871 человек;

летальных исходов – 20 214;

проведения ПЦР-тестов – 5841502.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 906 случаев;

Винницкая область – 211 случаев;

Волынская область – 143 случая;

Днепропетровская область – 105 случаев;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 101 случай;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 529 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 280 случаев;

Кировоградская область – 117 случаев;

Луганская область – 228 случаев;

Львовская область – 277 случаев;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 513 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ровенская область – 235 случаев;

Сумская область – 159 случаев;

Тернопольская область – 127 случаев;

Харьковская область – 521 случай;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

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