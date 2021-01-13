За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6409 новых случаев COVID-19
12 января в Украине зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 187 детей и 367 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2564 человека;
- летальных случаев – 195;
- выздоровели – 14503 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 59 931 (в том числе методом ПЦР – 35678, методом ИФА – 24253).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1130839 человек;
- выздоровели – 826 871 человек;
- летальных исходов – 20 214;
- проведения ПЦР-тестов – 5841502.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев – 906 случаев;
Винницкая область – 211 случаев;
Волынская область – 143 случая;
Днепропетровская область – 105 случаев;
Донецкая область – 189 случаев;
Житомирская область – 101 случай;
Закарпатская область – 100 случаев;
Запорожская область – 529 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 280 случаев;
Кировоградская область – 117 случаев;
Луганская область – 228 случаев;
Львовская область – 277 случаев;
Николаевская область – 172 случая;
Одесская область – 513 случаев;
Полтавская область – 356 случаев;
Ровенская область – 235 случаев;
Сумская область – 159 случаев;
Тернопольская область – 127 случаев;
Харьковская область – 521 случай;
Херсонская область – 141 случай;
Хмельницкая область – 348 случаев;
Черкасская область – 269 случаев;
Черновицкая область – 165 случаев;
Черниговская область – 83 случая.Tweet