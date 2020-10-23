За вандалізм на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві затримали 21-річного третьокурсника з Донецька 

За хуліганські дії на Алеї Героїв Небесної Сотні у столиці затримали 21-річного третьокурсника одного зі столичного вишів. Про це повідомили в поліції Києва. Із ним уже проводять слідчі дії.

Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що був нетверезим.

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Минулої ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від волонтера. Той розповів, що побачив відео, де невідомий справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. На інцидент відреагував міністр культури.

Як повідомляють джерела видання Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвська, приїхав до Києва у 2017-му і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.

Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом’янська, 7А.

Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.