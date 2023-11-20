За втручання прокуратури боржник сплатив громаді понад півмільйона гривень за оренду землі з гранітним родовищем на Житомирщині

Коростенською окружною прокуратурою, в інтересах держави в особі Іршанської територіальної громади, заявлено позов про стягнення з приватного товариства понад 500 тис. грн боргу за оренду землі з родовищем габро.

Місцеве приватне товариство, яке займається каменевидобувною діяльністю, з лютого 2018 року орендує 2 га землі з родовищем габро. Ділянка розташована на території Іршанської територіальної громади Коростенського району. Відповідно до договору, орендар зобов’язаний сплачувати до місцевого бюджету визначену плату за користування землею.

Однак прокурори встановили, що користувач з травня 2020 року припинив сплачувати орендну плату. Майже за три з половиною роки товариство заборгувало громаді понад 500 тис. грн, що негативно позначилося на наповненні місцевого бюджету.

Прокуратура, з метою захисту інтересів держави в особі територіальної громади, звернулася з позовом до суду.

Лише після відкриття судом у справі провадження товариство сплатило борг у повному обсязі.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури