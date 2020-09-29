«Зачепером», який вчора загинув у метро. виявився 29–річний мешканець міста Ужгород

Інцидент трапився вчора між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич». За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора ввечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся чоловік та повідомив, що під час руху вагону з даху впав невідомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, правоохоронці оперативно прибули на місце події та опитали свідків та очевидців даного інциденту:

«Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич» було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29–річний мешканець міста Ужгород».

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені матеріали події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.

Відділ комунікації поліції Києва

Наталія Керницька