Задержанному после акции возле ОП без адвоката сообщили о подозрении в «хулиганстве с использованием оружия»

Адвокат задержанного заявляет, что подозрение вручили без его присутствия, что является нарушением закона.

Задержанному после акции возле ОП сообщили о подозрении в «хулиганстве с использованием оружия»

Об этом сообщил «Суспільному» адвокат Сордо Дмитрий Мазурок.

По его словам, Сордо задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта, ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи.

«Я весь день ждал вызова следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться», — рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона.

Также защитник сообщил, что дело Сордо скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.

Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

«Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержании под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть», — отметил адвокат. // УНИАН