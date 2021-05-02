Загадочное отравление в Киеве: пострадала семья и прибывшие по вызову медики

В квартире на улице Максима Берлинского шесть человек отравились неизвестным веществом – у пострадавших резко начались судороги

Вечером 1 мая в Киеве произошло загадочное отравление, в котором пострадала не только семья, но и медики, которые приехали на вызов.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел в жилом доме по улице Максима Берлинского, туда вызвали медиков. Звонившие родители сообщили, что у ребенка начались судороги.

Когда бригада «скорой» прибыла на вызов, то те же симптом заметила уже и у родителей ребенка. Потом судороги начались и у медиков. На место сразу же вызвали спасателей.

Ребенка доставили в тяжелом состоянии в профильное отделение киевской больницы «Охматдет», а родители находится в Больнице скорой помощи.

«Обращение было зарегистрировано. Сейчас следователи Шевченковского управления полиции проводят проверку по данному факту», — сообщили «Сегодня» в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители подтвердили госпитализации и то, что у ребенка, а позже и у родителей с медиками начались те же симптомы. Жертвами стали 6 человек – всех госпитализировали.

На данном этапе неизвестно, чем отравилась семья, продолжается расследование. Работники ГСЧС рассматривают версии о наличии токсических испарений в квартире, о неисправности внутридомовых коммуникаций и об утечке газа.