Загиблою під потягом виявилася 51-річна рівнянка, її сьогодні, 24 червня, упізнав син

Нагадаємо, перехожа потрапила під колеса потяга на залізничному переїзді на вулиці Пересопницькій в обласному центрі 21 червня — жінка раптово вийшла на колії попри заборонений сигнал семафора. Отримані травми виявилися несумісні із життям.

Упродовж кількох днів поліцейські намагалися встановити особу загиблої, адже при собі у неї не було ні документів, ні мобільного телефону.

Опівдні 24 червня до поліції звернувся 29-річний рівнянин із заявою, що упродовж кількох днів не виходить на зв’язок його 51-річна матір, місцева жителька. Востаннє її бачили по обіді 21 червня. Чоловік повернувся з іншого міста тож, не виявивши матір за місцем проживання, забив на сполох.

Відомо, що рівнянка через психічні розлади раніше проходила лікування у медзакладі.

Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області