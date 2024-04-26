Загубила карту – втратила гроші: 20-річна дівчина залишилась без 14 тисяч гривень з власної необережності

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що з її банківського рахунку вкрали гроші.

Вона розповіла, що загубила свою банківську карту, а вже через день почали надходити сповіщення про зняття коштів. Як з’ясувалось, невідома особа знайшла її та почала оплачувати покупки у різних магазинах. Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили зловмисницю. Це – раніше судима 33-річна місцева жителька, яка у скоєному зізналась.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області