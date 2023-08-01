Загибель 16-річного хлопця від падіння сухостою – на Житомирщині повідомили про підозру майстру лісу

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури майстру лісу повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Слідство встановило, що того дня (у червні 2020 року) підозрюваний, який працював майстром лісу, прибув до Івницького лісництва Коростишівського лісгоспу, разом із своїм племінником. Хлопець мав намір позбирати гриби та допомогти під час санітарної вирубки дерев, що проводилася на тій місцевості.

Однак перебування у зоні санітарної вирубки дерев для 16-річного підлітка, якого не забезпечили відповідними засобами безпеки, зокрема, захисною каскою, закінчилося трагічно. У ту мить, коли він вказував трактористу на зрубане дерево, яке підлягало транспортуванню, на потерпілого впав сухостій – масивна сосна.

Від сильного удару дерева хлопець зазнав тяжкого травмування, зокрема, й голови. Не змогли врятувати життя й лікарі: через декілька годин після екстреної операції потерпілий помер.

Досудове слідство проводить другий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури