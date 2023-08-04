Загибель керівництва МВС у авіатрощі: посадовець ДСНС не хоче бути «цапом відбувайлом»

Печерський райсуд Києва сьогодні, 4 серпня, обирає запобіжний захід п’ятьом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі про падіння гелікоптера у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС. Два місяці тримання під вартою без права застави суд призначив начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Держслужби з надзвичайних ситуацій Івану Коробці та виконувачу обов’язків командира частини Володимиру Леонову.

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.

Посадовцям ДСНС напередодні, 3 серпня, ДБР повідомило про підозру у порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, що призвело до загибелі людей, і службову недбалість. За даними слідства, вони не перенесли політ делегації МВС через несприятливу погоду, гелікоптер не був призначений для здійснення таких польотів, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Іван Коробка у коментарі журналістам сказав, що з рішенням судді не погоджується і оскаржуватиме його. За його словами, всі його посадові дії і рішення під час виконання польоту гелікоптера з керівництвом МВС на борту відбувалися згідно з “керівними документами”, а рівень екіпажу дозволяв перевозити керівний склад.

“Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна”, — сказав Іван Коробка.

Його адвокати можуть подати апеляцію після 1-го вересня.

В.о. командира частини Володимир Леонов та його адвокат відмовилися коментувати рішення суду.