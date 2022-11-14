Загинув житель Київщини, який намагався розібрати танковий снаряд

У понеділок, 14 листопада, в лікарні Київщини від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який напередодні намагався розібрати танковий снаряд.

Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині. Про це розповів очільник поліції Київщини генерал Андрій Нєбитов, передає Інформатор.

“Вдома у загиблого ми виявили і інші небезпечні знахідки – авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ «УРАГАН».

Розумію біль, яку відчувають зараз близькі загиблого, щиро співчуваю втраті. І вкотре наголошую – яка б не була мета подальшого застосування військових «трофеїв», не варто забувати, що зброя лишається зброєю.

Ця війна довела нам, що навіть досвідчені сапери чи спеціалісти вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток” – написав Нєбитов.

Правоохоронці закликають, уникайте зон, де велись активні бойові дії, не відвідуйте лісові зони і поля, що знаходились в окупації. Не збирайте і не приносьте додому незнайомі предмети, і вже точно не намагайтесь проводити із ними маніпуляції. Якщо знайшли підозрілий предмет, повідомляйте на лінію «102».

Не піддавайте небезпеці своє здоров’я та життя!