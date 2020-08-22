Закарпатського поліцейського, сфотографованого п’яним за кермом авто, вже звільнено

Рапорт, судячи з усього, написано заднім числом

Екс-очільник карного розшуку з Виноградова Іван Вереш, якого вчора сфотографували п’яним за кермом авто у Виноградові, того ж таки дня написав рапорт на звільнення з посади начальника сектора кримінальної поліції Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області.

Про це Закарпаття онлайн повідомили джерела в правоохоронних органах.

З їх слів, І.Вереша звільнено з поліції взагалі.

За інформацією порталу, причиною звільнення стала саме зафіксована на фото ганебна для поліцейського ситуація.

За інформацією джерел, І.Вереш, начебто, вчора власноруч написав рапорт на звільнення. Однак важко собі уявити, як він це міг зробити у стані, в якому його було зафіксовано на світлині депутатки Виноградівської міськради Еліси Сідей.

Найбільш вірогідно, що, за узвичаєною в правоохоронних органах практикою, здискредитований поліцейський написав рапорт вже «заднім» числом.

Однак, в будь-якому разі, добре вже те, що керівництво поліції не стало покривати і звільнило одіозного співробітника з поліції.