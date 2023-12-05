Залишила півторарічну дитину на подругу і зникла без попередження

Поліцейські склали відносно жінки протокол за невиконання батьківських обов’язків. Маля помістили до міського спеціалізованого будинку дитини. Наразі долею дівчинки опікуються співробітники служби у справах дітей.

Встановлено, що в середині листопада жінка з півторарічною донькою приїхала до Одеси з іншої області та залишилась гостювати у подруги. Наприкінці місяця вона попросила приятельку приглядіти за дівчинкою, поки сама піде у справах, але того дня до місця мешкання не повернулась. Протягом кількох днів одеситка опікувалась дитиною і намагалась знайти її матір, а коли усі спроби закінчились невдачею – звернулась до працівників відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Ювенальні поліцейські сповістили про подію відповідним державним установам, склали необхідні акти та спільно зі співробітниками служби у справах дітей помістили дівчинку до міського спеціалізованого будинку.

Як встановили поліцейські, її мати в цей час була в іншій області і займалася своїми справами. З жінкою провели профілактичну бесіду щодо недопущення аналогічних ситуацій у майбутньому та склали відносно неї протокол за невиконання батьківських обовʼязків за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У поле зору поліції громадянка потрапляла неодноразово, зокрема один раз і за невиконання батьківських обов’язків, за що отримала попередження. Цього ж разу їй загрожує штраф.

Правоохоронці закликають батьків неухильно виконувати обов’язки щодо виховання дітей, приділяти їм більше уваги, забезпечувати безпечне та щасливе дитинство і не залишати на сторонніх осіб без поважних причин та попереджень. Відповідальність за життя та здоров’я ваших дітей несете в першу чергу ви.

Одеське районне управління поліції № 1