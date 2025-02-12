Замість дозволу на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію Порошенку вручили 15 повісток до ДБР

Порошенко: «Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав»

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день.

«Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає Путіна, немає Росії, немає потреби у єдності. Для них є лише війна з тими, кого вони вважають ворогами: з Порошенком, Залужним, Червінським та бойовими комбригами», – заявив народний депутат.

Порошенко також закликав владу «отямитися», оскільки «під загрозою саме існування української держави».

Нагадаємо, Велика Палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу експрезидента і народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка до чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

На думку Порошенка, вказаний Указ Зеленського порушив його конституційне право вільно залишати територію України. Річ у тім, що 1 грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко тоді повідомив, що заборона на виїзд була пов’язана з тим, що відрядження нардепа скасувало керівництво Верховної Ради. // Главком