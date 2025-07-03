Замість МАФів – смуга «виживання»: мешканці столичної Оболоні обурені новою парковкою

“Пішохідна смуга виживання” – так мешканці Оболоні називають територію біля Сільпо на проспекті Івасюка, 46, де нещодавно облаштували парковку. Благоустрій в Оболонському районі, що став лідером за кількістю демонтованих МАФів, вийшов виключно на користь автомобілістів, а не пішоходів. Замість того, аби навести лад на території, що вивільнилась від кіосків, на ній облаштували паркувальну зону.

Після масштабного знесення тимчасових споруд, серед яких були кіоски та павільйони, на проспекті Івасюка, 46 в Оболонському районі зʼявилась нова проблема. Там, де місцеві очікували появу тротуару, зеленої зони та лавок для відпочинку, з’явилася чергова парковка. Ця ділянка розташована біля супермаркету Сільпо і є частиною активного маршруту для пішоходів.

На ситуацію звернули увагу в Раді мешканців будинків Оболоні. Її учасник Олексій Шевчук повідомив, що місцеві мешканці обурені. Люди вимагають від влади негайно повернути безпечний прохід для людей. Адже нині тут безпечно і комфортно лише автівкам.

“Після знесення МАФів замість того, щоб облаштувати безпечну пішохідну доріжку – зробили чергову парковку. І це попри те, що поруч проходить активний пішохідний маршрут: тут щодня ходять діти, літні люди, батьки з візочками”, – зазначив Олексій Шевчук.

У коментарях під його дописом місцеві відверто називають рішення міських служб проявом цинізму. Люди зауважують, що замість демонтованих МАФів очікували на нормальний тротуар. І звертають увагу, що так званий благоустрій чомусь не передбачив відновлення асфальту на території, де колись стояли кіоски – просто в ями встановили стовпчики і автомати для оплати за паркування і почали заробляти.

“Якщо на Івасюка зіб’ють людину – хто відповідатиме? Мерія? Комунальники? Зрозуміло, що ні. Відповідатиме той самий автомобіліст – і вже питання статків, як він “порішає”, щоб справа не дійшла до суда. Прайс багатьом відомий. Ця зона – пішохідна, і крапка”, – написала у коментарях киянка Діана Столярова.

До речі, мешканці зазначають, що тут вже траплялися випадки, коли пішоходи ледь не потрапили під колеса. І констатують, що в місті з нульовим контролем машин на пішохідних зонах – це вже не випадковість, а, на жаль, схема. Щодо “чемпіонства” Оболоні у кількості демонтованих МАФів, наслідки такого очищення виявилися дуже далекими від очікувань – благоустрій території обмежився появою автостянки. Втім, оболонці налаштовані рішуче і вимагатимуть від міських служб повернення пішохідного проходу. // Інформатор