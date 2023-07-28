«Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо раптової заміни сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»

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Попри готовність Міністерства культури витратитися на сталь європейського виробника для заміни радянського символу на монументі “Батьківщина-Мати”, виявилося, що “Запоріжсталь”вже надав сталь безплатно та сплатив за розробку проєкту.

Це випливає із заяви, яка розміщена на сайті “Запоріжсталі”.

У Мінкульті показали процес створення тризубу для «Батьківщини-матері»

Проєкт «Тризуб Батьківщини»

“Запоріжсталь” на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безплатно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проєкту заміни радянського символу”, – йдеться в заяві.

На підприємстві кажуть, що про претензії до сталі вперше почули лише після того, як Мінкульт розмістив на своєму сайті заяву.

“При вхідному контролі з боку підрядника до “Запоріжсталі” не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента “Батьківщина-Мати” підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня”, – наголосили на “Запоріжсталі”.

Як стверджують на підприємстві, будь-які незначні відхилення товщини у партії прокату, поставленій підряднику, є нормативними та залишаються у межах допустимої похибки, про що підрядник був попереджений заздалегідь.

“Готові провести незалежну експертизу щодо якості сталі з “Запоріжсталі”, – зазначається в заяві.

“Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК “Олімпійському”, новому саркофазі ЧАЕС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генуї, лондонському хмарочосі Shard, та ще у сотнях відомих будівель і символів”, – наголосили на “Запоріжсталі”.

На підприємстві також відкрили, які вимоги висувало Міністерство культури та інформаційної політики, а також генеральний підрядник проєкту ТОВ “Основа”, до сталі.

Так, було визначено два типу металу для виготовлення тризубу: нержавіюча сталь “Запоріжсталі” завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Ключовими вимогами підрядника проєкту до виробника української сталі була повна відповідність металу марці сталі AISI 321: товщина нержавіючого прокату 1,7 мм та повна відповідність металу марці сталі 12Х18Н10Т.

Саме таку сталь використовували для зведення монументу у 1981 році.

“Зливок відповідної марки сталі було прокатано до проєктної, погодженої з підрядником товщини у 1,7 мм на виробничих потужностях “Запоріжсталі”. Згідно вимог генпідрядника, прокат комбінату не проходив додаткову обробку поверхні металу, оскільки ці роботи підрядчик зобов’язався виконати самостійно на власному обладнанні”, – розповіли на “Запоріжсталі”.

“Ми впевнені, що сталь виготовлена на “Запоріжсталі” підходить для виробництва тризуба”, – наголошується в заяві.

На підприємстві попередили, що будуть захищати честь українського виробника і української сталі.

Нагадуємо:

25 липня Міністерство культури та інформполітики, яке на той момент ще очолював нині відставлений Олександр Ткаченко, вийшло із заявою, що їм не підійшла сталь комбінату “Запоріжсталь”, тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.

У Мінкульті також запевнили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн.

Як стверджують в Мінкульті, ці гроші були надані донорами та меценатами. Їх імен в Мінкульті не називають. // Економічна правда

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