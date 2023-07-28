«Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо раптової заміни сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»

Попри готовність Міністерства культури витратитися на сталь європейського виробника для заміни радянського символу на монументі “Батьківщина-Мати”, виявилося, що “Запоріжсталь”вже надав сталь безплатно та сплатив за розробку проєкту.

Це випливає із заяви, яка розміщена на сайті “Запоріжсталі”.

“Запоріжсталь” на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безплатно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проєкту заміни радянського символу”, – йдеться в заяві.

На підприємстві кажуть, що про претензії до сталі вперше почули лише після того, як Мінкульт розмістив на своєму сайті заяву.

“При вхідному контролі з боку підрядника до “Запоріжсталі” не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента “Батьківщина-Мати” підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня”, – наголосили на “Запоріжсталі”.

Як стверджують на підприємстві, будь-які незначні відхилення товщини у партії прокату, поставленій підряднику, є нормативними та залишаються у межах допустимої похибки, про що підрядник був попереджений заздалегідь.

“Готові провести незалежну експертизу щодо якості сталі з “Запоріжсталі”, – зазначається в заяві.

“Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК “Олімпійському”, новому саркофазі ЧАЕС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генуї, лондонському хмарочосі Shard, та ще у сотнях відомих будівель і символів”, – наголосили на “Запоріжсталі”.

На підприємстві також відкрили, які вимоги висувало Міністерство культури та інформаційної політики, а також генеральний підрядник проєкту ТОВ “Основа”, до сталі.

Так, було визначено два типу металу для виготовлення тризубу: нержавіюча сталь “Запоріжсталі” завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Ключовими вимогами підрядника проєкту до виробника української сталі була повна відповідність металу марці сталі AISI 321: товщина нержавіючого прокату 1,7 мм та повна відповідність металу марці сталі 12Х18Н10Т.

Саме таку сталь використовували для зведення монументу у 1981 році.

“Зливок відповідної марки сталі було прокатано до проєктної, погодженої з підрядником товщини у 1,7 мм на виробничих потужностях “Запоріжсталі”. Згідно вимог генпідрядника, прокат комбінату не проходив додаткову обробку поверхні металу, оскільки ці роботи підрядчик зобов’язався виконати самостійно на власному обладнанні”, – розповіли на “Запоріжсталі”.

“Ми впевнені, що сталь виготовлена на “Запоріжсталі” підходить для виробництва тризуба”, – наголошується в заяві.

На підприємстві попередили, що будуть захищати честь українського виробника і української сталі.

Нагадуємо:

25 липня Міністерство культури та інформполітики, яке на той момент ще очолював нині відставлений Олександр Ткаченко, вийшло із заявою, що їм не підійшла сталь комбінату “Запоріжсталь”, тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.

У Мінкульті також запевнили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн.

Як стверджують в Мінкульті, ці гроші були надані донорами та меценатами. Їх імен в Мінкульті не називають. // Економічна правда