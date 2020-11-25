Застрелился спикер полиции Волыни, который в сентябре пьяным сбил насмерть женщину

В с.Головно Любомльского района нашли застреленным мужа спикера Главного управления национальной полиции Волыни Ольги Бузулук — Романа Бузулук. Тело нашли в лесу. Рядом лежало ружье.

Об этом сегодня, 25.11.2020 сообщает издание «Криминал Нет».

Напомним, 27 сентября, пьяный Роман Бузулук на Infiniti QX 50 врезался в Volkswagen Passat В6. В результате ДТП пассажирка Volkswagen умерла в карете скорой помощи. 5 октября мужчина вышел из-под стражи, внеся накануне залог в размере, который определил суд (168 тыс. грн).