Заступника начальника військкомату на Одещині покарали за танці під пісню російського «Артура Пирожкова» (відео)

Заступника начальника Болградського районного центру комплектування (Одеська область) Володимира Руснака перевели в один з бойових підрозділів.

Це сталося після того, як в мережі з’явилося відео зі святкування Міжнародного жіночого дня, де Руснак танцює під пісню “Алкоголичка” російського артиста Олександра Ревви (Артур Пирожков).

В Оперативному командуванні “Південь” засудили вчинок військового та наголосили, що “дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни”, пише “Суспільне Одеса”.

“Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану”, – зазначила речниця координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк

Відтак заступник начальника Болградського РТЦК та СП переведений в один із бойових підрозділів для подальшого проходження служби.

Заборона російської музики в Україні

В червні 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Йдеться про повну та безстрокову заборону публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, котрі були громадянами РФ після 1991 року. Водночас під заборону не потрапляють колишні громадяни держави-агресора або співаки та співачки, що зараз є або на момент смерті були громадянами України і громадянства країни-агресора не мають.

Крім того, заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України (“білий список”). Цей список матиме сформувати РНБО. // УНІАН