Збій «Київстар» може вплинути на банківську систему: у Приватбанку роз’яснив, що робити

У зв’язку зі складнощами в роботі мобільного оператора “Київстар” деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

Що робити в цьому випадку ЕП повідомили в Приватбанку.

За даними співрозмовників ЕП у ПриватБанку, залежність сервісів банку від цього мобільного оператора наступна: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування – до 10% мережі, POS – до 30%.

За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24 або написати в чат-онлайн, для цього достатньо, лише доступу до інтернету.

ПриватБанк також надає консультацію на загальні питання в соціальних мережах.

“Тому клієнти завжди можуть звернутися до нас у Facebook та Instagram, фахівці допоможуть”, – сказали в банку.

Зазначається, що техпідтримка сервісів здійснюється цілодобово.

“Ми робимо все, щоб забезпечити доступність усіх продуктів і послуг та бути поруч у режимі 24/7. Просимо наших клієнтів і всіх громадян України зберігати спокій і керуватися у своїх рішеннях інформацією з офіційних і перевірених джерел”, – зазначили в Приватбанку.

Нагадуємо:

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України “Київстар” спричинила хакерська атака на ядро мережі.

Зранку 12 грудня користувачі “Київстар” не можуть навіть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

У мережі мобільного оператора “Київстар” тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п’яти годин. // Економічна правда