Зброя та небезпека: що несуть відвідувачі до судових установ Харківщини (фото)

У квітні цього року до судових установ Харківщини не допущено 4549 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я громадян. З початку року ця цифра становить 16937 одиниць.

Спостерігається зростання кількості предметів підвищеної небезпеки, які намагаються пронести до судових установ відвідувачі судів. Під час таких спроб найчастіше виявляють та не допускають наступні види предметів:

Вогнепальна зброя: лідерами у виявленні є Харківський апеляційний суд (24 випадки), Дзержинський районний суд (16 випадків), Київський районний суд та Харківський окружний адміністративний суд (11 випадків). Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями найбільше виявлено у Комінтернівському районному суді (19 випадків), Ленінському районному суді (16 випадків) та Київському районному суді (14 випадків). Ножі: Ленінський районний суд (81 випадок), Московський районний суд (64 випадки), Комінтернівський районний суд (61 випадок), Київський районний суд (60 випадків) та Жовтневий районний суд (44 випадки). Балончики споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: Жовтневий районний суд (62 випадки), Харківський апеляційний суд (54 випадки), Київський районний суд (40 випадків.), Московський районний суд (53 випадки).

У судових установах Харківської області також було виявлено та не допущено до пронесення різноманітні небезпечні предмети. Вогнепальна зброя: Чугуївський міський суд (11 випадків), Харківський районний суд (6 випадків), Балаклійський районний суд (4 випадки); ножі: Харківський районний суд (34 випадки), Первомайський міськрайонний суд (18 випадків), Балаклійський районний суд (11 випадків), Лозівський міськрайонний суд (10); балончики споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: Харківський районний суд (13 випадків), Нововодолазький районний суд (5 випадків), Лозівський міськрайонний суд та Барвінківський районний суд (по 4 випадки).

Загалом, під час поверхневої перевірки з використанням металошукачів було виявлено наступне: вогнепальна зброя – 128 одиниць, пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями – 103 одиниці, бойові патрони та патрони, споряджені гумовими кулями – 2966 одиниць, ножі – 649 одиниць, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії – 458 одиниць, електрошокові пристрої – 7 одиниць.

Служба судової охорони закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування у судових установах, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Служба судової охорони вкотре нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Пресслужба територіального управління

Служби судової охорони у Харківській області