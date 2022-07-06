Зеленський каже, що не має непорозумінь з головнокомандувачем ЗСУ. «І бути не може», — запевняє… радник його офісу

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього нема непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а є командна робота.

Про це він сказав під час спільної з Прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном пресконференції, коментуючи попереднє рішення Генштабу щодо дозвільного порядку виїзду військовозобов’язаних осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується непорозуміння (із Залужним – ред.) — ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо», — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що з деталями рішення Генштабу щодо порядку пересування військовозобов’язаних за межі місць реєстрації за умови наявності відповідних дозволів розібралися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. За його словами, «деталі говорять, що воно прийнято неправильно», тому має бути скасоване.

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Немає ніякого конфлікту між Президентом України Володимиром Зеленський та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

«Немає ніякої конспірології, немає ніякого конфлікту, тим більше конфлікту між Верховим головнокомандувачем і просто Головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у військовий час. Всі питання щоденно, багато разово вирішуються саме в прямій комунікації між вертикаллю Верховного головнокомандувача та Головнокомандувача, тому, будь ласка, не спекулюйте на цьому. Це тільки додає можливості вести інформаційні компанії нашим опонентам, нашим ворогам», — сказав Подоляк.

Він наголосив, що немає ніякого внутрішнього розбрату та немає ніяких конфліктів.

«І бути не може», — додав Подоляк.