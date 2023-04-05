Зеленський заявив, що Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом зерна

За його словами, у найближчі дні-тижні всі питання будуть остаточно вирішені.

Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом українського зерна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

“Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання. Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна”, – підкреслив Зеленський. // УНІАН