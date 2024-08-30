Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ, який вказав місце зе-безуглій

Відповідний указ з’явився на сайті Зеленського.

30 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

“Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України”, – йдеться у тексті документа.

У вечірньому зверненні президент Зеленський сказав, що “вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України”.

“Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів”, – сказав він.

Генштаб ЗСУ повідомив, що відповідно до наказу головнокомандувача тимчасово виконуватиме обов’язки замість Олещука генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Наразі він – командувач повітряного командування «Центр».

Сьогодні Олещук опублікував допис зі зверненням до народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка заявила, що літак F-16 нібито збила українська ППО. Олещук сказав, що сподівається, що Мар’яна відповідатиме за свої дії в суді.