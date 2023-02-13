Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 34 тисяч людей

Понад 34 тисячі людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу, за підрахунками CNN.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після катастрофічного землетрусу досягла щонайменше 34 179 людей у неділю.

Кількість загиблих у Туреччині досягла 29 605 осіб, повідомив у неділю турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій SAKOM.

Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4574 особи. Ця кількість включає понад 3160 осіб у частинах північно-західної Сирії, які утримуються опозицією, за даними міністерства охорони здоров’я урядового органу “Спасіння”.

За даними державного інформаційного агентства SANA, кількість загиблих у Сирії також включає 1414 загиблих у підконтрольних уряду районах Сирії. // УНН