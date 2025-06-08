«Жабогадюкінг» триває: Трамп погрожує Маску «дуже серйозними наслідками», якщо той посміє підтримати демократів

Президент США заявив, що надто зайнятий, щоб миритися з колишнім союзником та спонсором кампанії.

Дональд Трамп у суботу попередив Ілона Маска, що той зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо почне фінансувати кандидатів від Демократичної партії після їхнього публічного конфлікту.

Попередження пролунало в інтерв’ю NBC News, яке вийде в ефір у неділю, після кількох днів відкритої ворожнечі та взаємних погроз, викликаних тим, що Маск назвав законопроєкт республіканців щодо бюджету «огидним неподобством».

У розмові з журналісткою Крістен Велкер Трамп заявив, що його стосунки з техномагнатом завершено, і застеріг Маска від переходу на бік демократів після того, як той минулого року витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку переобрання Трампа.

«Якщо він це зробить, йому доведеться за це відповісти», — сказав Трамп в інтерв’ю. «Дуже серйозні наслідки — якщо він на це зважиться», — додав він.

На запитання, чи має він намір відновити стосунки з Маском, Трамп відповів: «Ні». А коли його запитали, чи вважає він їхні стосунки завершеними, сказав: «Гадаю, так», і зазначив, що не планує говорити з колишнім союзником.

«Я надто зайнятий іншими справами», — зазначив президент. — «Не маю наміру з ним розмовляти».

Водночас Трамп висловив переконання, що ця суперечка допомогла об’єднати Республіканську партію навколо нього: «Партія ніколи не була такою єдиною, як зараз. Справді. Вона навіть більш згуртована, ніж три дні тому».

Трамп також заявив, що опозиція Маска до законопроєкту республіканців, офіційно відомого як «Акт про один великий прекрасний бюджет», не завадить його ухваленню в Конгресі. Законопроєкт із незначною перевагою вже пройшов Палату представників і нині перебуває на розгляді в Сенаті. Утім, деякі консервативні республіканці поділяють занепокоєння Маска щодо необхідності суттєвого скорочення витрат і розглядають можливість внесення змін.

Проєкт закону передбачає продовження податкових пільг Трампа зразка 2017 року, а також нові видатки на безпеку кордонів та оборону. Республіканці планують компенсувати ці витрати за рахунок скорочення програм Medicaid, талонів на харчування та податкових кредитів на зелену енергетику.

За прогнозами Бюджетного управління Конгресу та незалежних аналітиків, законопроєкт протягом наступного десятиліття додасть до дефіциту бюджету від 2,3 до 5 трильйонів доларів. Представники Білого дому стверджують, що зростання економіки, спричинене податковими скороченнями, компенсує ці витрати.

Попри це, Трамп в інтерв’ю NBC заявив, що «дуже впевнений» у проходженні законопроєкту в Сенаті до 4 липня.

«Я думаю, що насправді Ілон допоміг розкрити сильні сторони законопроєкту, тому що люди, які раніше не звертали уваги, тепер подивилися і побачили, наскільки він хороший», — зазначив Трамп. — «У цьому сенсі це була велика послуга. Але, думаю, Ілон, на жаль, зараз дуже пригнічений і в розпачі».

Він також звинуватив Маска в «неповазі до посади президента».

«Це дуже погано, бо він проявляє велику неповагу. Неприпустимо виявляти зневагу до самої посади президента», — сказав Трамп.

Раніше Маск видалив допис у соцмережі X (колишній Twitter), якою він володіє, де натякав на зв’язки між Трампом і знеславленим американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Коментуючи цей допис, Трамп сказав: «Це стара історія. Про це вже давно говорили. Навіть адвокат Епштейна сказав, що я тут ні до чого. Це стара історія».

Маск також відкликав свою погрозу почати «виведення з експлуатації» космічних апаратів Dragon, які компанія SpaceX використовує для доставки астронавтів і вантажів на Міжнародну космічну станцію в рамках контрактів з NASA.

Початкова заява Маска прозвучала після того, як Трамп пригрозив анулювати федеральні контракти SpaceX. У суботу президент заявив, що не замислювався над цим серйозно.

«Я міг би це зробити», — сказав він. — «Але поки що я не думав про це».

Того ж дня віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв’ю коміку Тео Вону заявив, що Маск «робить велику помилку», критикуючи Трампа, але водночас применшив серйозність заяв Маска, назвавши його «емоційним хлопцем», який просто розлютився.

«Я сподіваюся, що зрештою Ілон повернеться в наш табір. Можливо, зараз це вже неможливо, бо він пішов надто далеко», — сказав Венс.

Водночас він додав: «З ким не буває. Я й сам іноді злітаю з котушок набагато сильніше, ніж Ілон за останню добу.

Я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б гаразд», — зазначив віцепрезидент. // Дзеркало тижня