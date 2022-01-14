Жена футболиста погибла в ДТП, пока он подписывал контракт с луганской «Зарей» (фото)

Виктория Данченко разбилась насмерть вблизи Одессы.

Возвращение Олега Данченко в УПЛ превратилось в кошмар. Пока экс-защитник донецкого «Шахтера» подписывал контракт с луганской «Зарей», его жена Виктория умерла в результате автокатастрофы.

ДТП произошло на трассе Киев — Одесса. Виктория не справилась с управлением своего «Мерседеса» и при въезде в Одессу врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило к эвакуатору, после того к фуре и в конце концов ее «Мерседес» влетел в отбойник.

Тело погибшей изымали из авто с помощью специнструментов.

Ранее Виктория в Instagram показывала видео, где она щеголяла быстрой ездой и нарушала ПДД.

Олег Данченко: карьера

Данченко выступал за «Динамо» (Хмельницкий), одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер», из которого дважды ходил в аренду в российские клубы: «Анжи» (в сезоне 2017-2018) и «Енисей» (в 2019 году).

В июне 2019 года Данченко подписал полноценный контракт с казанским «Рубином». Он провел за команду 19 матчей, после чего летом 2020 года на правах аренды перешел в «Уфу». Зимой «Уфа» хотела продлить аренду украинца, но он выбрал переход в греческий АЕК.

В 2019 году Данченко объяснил свой трансфер в «Рубин», выразив мнение, что «Россия и Украина помирятся». Также он сказал, что при переезде в Россию его «не особо интересовало» общественное мнение.

Осенью 2018 года Данченко вызывался в сборную Украины, но не дебютировал за команду. После переезда в Россию он перестал получать вызовы в национальную команду.

УНИАН