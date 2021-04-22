Женщина-водитель сбила на переходе двух детей, они госпитализированы в тяжелом состоянии
В Днепропетровской области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе двух детей.
Об этом патрульная полиция Украины сообщает в Facebook.
«Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигался из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей — мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. Скорая госпитализировала детей в больницу в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.
Водитель задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего. // УНИАНTweet