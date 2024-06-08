Жінка народила доньку на вулиці, поклала її в пакет і понесла до матері, яка опікується ще 5 її неповнолітніми дітьми

За невиконання батьківських обов’язків щодо новонародженої дитини відносно жительки Рені поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

У четвер, 6-го червня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких знаходилась малесенька дитина, яка плакала.

Поліцейські територіального підрозділу поліції невідкладно виїхали за вказаною заявницею адресою і виявили 32-річну містянку з новонародженою донечкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.

Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у громадянки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, по дорозі до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері.

Породілля свідомо не стала на облік при вагітності і всіляко уникала зустрічей з лікарями, бо боялась, що у неї відберуть дитину.

Окрім новонародженої дівчинки, жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей і відносно всіх позбавлена батьківських прав через невиконання обов’язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина знаходиться під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Поліцейські склали відносно породіллі протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.

Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області