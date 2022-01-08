Жінка вигадала історію про покинуте немовля, аби приховати пологи неповнолітньої доньки

Про подію повідомляє 103 Закарпаття.

7 січня об 16.33 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада № 907 у складі фельдшера Яни Бровдій та водія Віталія Цогли прибула на місце події.

Жінка, яка викликала «швидку», провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття — знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже перевдягнуте і, на диво, спокійне. Фельдшер оглянула дитинку, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула й поліція, яка остаточно з’ясувала всі обставини цього випадку.

Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила ще зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішили розіграти «виставу» із знахідкою на смітнику. Молоду маму та новонароджену дівчинку «швидка» доставила до Іршавської лікарні. Вони обидві почувають себе добре.

Молоду маму та новонароджену дівчинку “швидка” доставила до Іршавської районної лікарні. // Mukachevo.net