Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві

Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок

Сьогодні, 13 травня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхового будинку випала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули медики, але вони тільки констатували смерть жінки.

«Недобрий ранок на Олени Теліги. Тут поліцейські фіксують падіння з висоти жінки. На жаль, без шансів на порятунок», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок.

Варто зазначити, що це вже другий подібний інцидент у столиці за останні дні. 12 травня у районі Позняки молодий чоловік також випав з вікна однієї з багатоповерхівок.

Також 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка.