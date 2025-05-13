Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві

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Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок

Сьогодні, 13 травня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхового будинку випала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«Недобрий ранок на Олени Теліги. Тут поліцейські фіксують падіння з висоти жінки. На жаль, без шансів на порятунок», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок.

Варто зазначити, що це вже другий подібний інцидент у столиці за останні дні. 12 травня у районі Позняки молодий чоловік також випав з вікна однієї з багатоповерхівок.

Також 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка.

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