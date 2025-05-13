Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві
Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок
Сьогодні, 13 травня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхового будинку випала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
«Недобрий ранок на Олени Теліги. Тут поліцейські фіксують падіння з висоти жінки. На жаль, без шансів на порятунок», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок.
Варто зазначити, що це вже другий подібний інцидент у столиці за останні дні. 12 травня у районі Позняки молодий чоловік також випав з вікна однієї з багатоповерхівок.
Також 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка.Tweet