Жінка звинувачує одеських військкоматників у завданні їй тілесних ушкоджень

Одеські поліцейські встановлюють обставини інциденту у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

До поліції надійшла заява від 30-річної жінки про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали їй тілесних ушкоджень.

Опитавши учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Зі слів працівника ТЦК та СП, перебуваючи в агресивному стані, старша за віком жінка нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них. На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

З метою обʼєктивної перевірки інформації, відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Одеське районне управління поліції №1