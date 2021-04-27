Жителя Прикарпатья, который по почте рассылал взятки судьям, отправили в психушку

Коллегия судей ВАКС во вторник, 27 апреля, удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила принудительные меры медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи жителю Ивано-Франковской области, который обвинялся в предоставлении взяток судьям по почте.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В ВАКС рассказали, что указанное лицо в феврале 2020 года совершило законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды судье Коломыйского горрайонного суда и судьям Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Он разослал судьям жалобы и ходатайства, приложениями к которой была иностранная валюта.

«Общественно опасное деяние не было закончено, так как лица, которым оказывалась неправомерная выгода ее не получили, поскольку соответствующие почтовые отправления были открыты работниками соответствующих судов и дальше были поставлены в известность правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Согласно определениям суда известно, что ранее этом мужчина работал инженером госпредприятия «Ивано-Франковскстандартметрология». Его в 2010 признали виновным в том, что в 2006 и 2007 году он проводил проверку измерительных приборов, но вместо должного оформления оплаты услуг требовал, чтобы деньги директора различных предприятий давали ему лично и в итоге присваивал их.

В отправленных позже судьям ходатайствах мужчина просил провести «честное расследование» его дела. В каждом конверте было по 500 долларов США. // Преступности.НЕТ