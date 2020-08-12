Житомирська поліція розшукує 17-річного хлопця (фото)

Андрій Востріхов пішов з дому уночі 11 серпня та до теперішнього часу не повернувся. Поліцейські розшукують Андрія та просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця його перебування.

Про зникнення хлопця до Житомирського відділу поліції звернулась його мати. За словами жінки, її син забрав із собою особисті документи і близько 1 ночі пішов з дому. Його мобільний телефон вимкнений і місце перебування юнака невідоме.

Прикмети Андрія: на вигляд 17 років, зріст 176 см, середньої тілобудови, волосся русяве по плечі, обличчя овальне, очі сірі, при собі мав окуляри.

Був одягнений у жовті шорти, теніску блакитного кольору з білою смужкою, білі кросівки «Colambia» з червоним ободком.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Андрія Востріхова, повідомте на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області