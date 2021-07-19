Житомирська поліція розшукує 17-річну Вікторію Печенюк (фото)

Дівчина, за словами її матері, 9 липня поїхала до Києва на підробіток і телефонувала рідним. Однак останні дні перестала виходити на зв’язок. Тож поліцейські розшукують неповнолітню та просять громадян повідомити будь-яку інформацію щодо місця її перебування.

Повідомлення про безвісне зникнення 17-річної дівчини надійшло до поліції від її матері увечері 19 липня. Вікторія разом із сім’єю проживає у м. Коростишеві. За свідченням заявниці, 9 липня її донька поїхала до столиці на підробіток. Увесь цей час жінка спілкувалась із нею телефоном. Однак упродовж останніх днів дівчина не виходить на зв’язок і про її місце перебування рідним нічого не відомо.

Прикмети Вікторії: на зріст приблизно 155 см, худорлявої тілобудови, очі темні, обличчя кругле, волосся коротке руде. Дівчина може носити світлу перуку.

Була одягнена у білі шорти, білу блузу з вишитими квітками червоного кольору, білі кросівки, бейсболку білого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Печенюк прохання звернутися за телефоном (097) 738-22-51 або повідомити на спецлінію «102» чи до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області