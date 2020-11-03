Жуткая авария с пятью погибшими: на Харьковщине будут судить выжившего водителя

В Харьковской области следователи завершили досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли пять человек.

В октябре 35-летнему водителю одного из авто сообщили о подозрении в совершении преступления, а обвинительный акт направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что 5 февраля 2020 года в городе Изюме на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» произошла смертельная авария, когда в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21091» и «Daewoo Nubira» 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира «Daewoo» погибли на месте.

Водителю «Daewoo Nubira» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. // 057.ua