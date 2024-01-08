Житель Ізмаїльського району відповідатиме за доведення до стану сп’яніння трьох дітей, а їхні батьки – за невиконання своїх обов’язків

Подія сталася в Кілійській територіальній громаді. Унаслідок протиправних дій один із хлопчиків опинився у лікарні. Про зовсім юного пацієнта, якого госпіталізували у важкому стані через алкогольне сп’яніння, поліцейським сповістили медики.

Ювенальні поліцейські встановили, що троє товаришів 10-ти, 11-ти та 12-ти років зібралися у найстаршого з них. Коли дорослих не було вдома, їхній квартирант запропонував дітям відмітити свята домашнім вином. Почали пити вдома, а закінчили у парку на лавці, де їх помітила вчителька. Найменший хлопчик вже почувався погано і жінка викликала йому «швидку». Наразі з усіма дітьми все добре», – повідомила старша інспекторка ювенальної превенції Світлана Храмченко.

Також поліцейська зазначила: відносно молодого чоловіка, який довів неповнолітніх до стану сп’яніння, склали протокол за ч. 1 ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьки старших двох хлопчиків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей притягуються до відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП. А батьки 10-річного хлопчика, відносно яких протягом року вже складали протокол за те, що не слідкували за навчанням сина і той пропускав уроки, – за ч. 2 ст. 184 того ж кодексу. Усім їм загрожує покарання штрафом. Адміністративні матеріали правоохоронці скерували до суду.

Поліцейські закликають громадян бути свідомими і не наражати на небезпеку дітей. Батькам нагадуємо про обов’язки щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Попри свою зайнятість, слідкуйте, де, з ким і як сини і доньки проводять вільний час.

Ізмаїльський районний відділ поліції