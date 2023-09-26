Жителька Тернопільщини звинуватила сусіда у крадіжці грошей, які вона закопала, але забула де

До працівників поліції звернулася жителька Козівської територіальної громади та повідомила про те, що її, ймовірно, обікрав сусід.

У перші дні повномасштабного вторгнення жінка зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала. Додому приїхала через півтора року, але скарб вже не знайшла. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач, та написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував.

У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. І це дало результат — правоохоронці віднайшли усі сховані банки.

Як виявилось, жінка просто не запам’ятала точне місце, де вона закопала свої коштовності

Кримінальне провадження слідчі закрили.

МВС України