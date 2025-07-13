Житомирські поліцейські розшукують безвісно зниклу 15-річну містянку (фото)

ОНОВЛЕНО: за наявною інформацією, після зникнення дівчина перефарбувала волосся у темний колір.

Правоохоронці Житомирського районного управління поліції №1 встановлюють місце знаходження Стародумової Діани, 2010 року народження, жительки обласного центру.

За словами рідних, 9 липня дівчина пішла з дому та донині про її місцезнаходження нічого невідомо. На жаль, така ситуація трапляється вже не вперше.

Прикмети дівчинки: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся коротке світле з рожевими пасмами або може бути перефарбоване.

На момент зникнення була одягнена у чорну коротку спідницю, темно-синю футболку та чорні кросівки.

Особливі прикмети: дівчинка має пірсинг на носі та нижній губі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклої, повідомте за телефонами: 098 043 36 62, 063 615 54 26 або 102, чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Поліція Житомирської області