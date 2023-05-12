Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка тіло якого знайшлиу водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі

Тіло невідомого у водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі, місцеві жителі помітили увечері 11 травня та звернулись до поліції.

Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка

Слідчі розпочали кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка

Водночас оперативники кримінальної поліції та слідчі працюють над встановленням його особи.

Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка

Прикмети невідомого: вік близько 55-60 років, худорлявої статури, зріст 175 см, вага 60 кг, мав коротке темне волосся, на обличчі є борода та вуса, на кисті лівої руки – татуювання із зображенням літери «С».

Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка

Був одягнений у блакитну сорочку-теніску, сірий светр та кофту на замку чорного кольору, сині джинси, чорну натільну білизну та черевики чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи чоловіка, просимо звернутися за номерами (095) 677-89-92 або на спецлінію «102».

Житомирське районне управління поліції

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