Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка тіло якого знайшлиу водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі
Тіло невідомого у водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі, місцеві жителі помітили увечері 11 травня та звернулись до поліції.
Слідчі розпочали кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.
Водночас оперативники кримінальної поліції та слідчі працюють над встановленням його особи.
Прикмети невідомого: вік близько 55-60 років, худорлявої статури, зріст 175 см, вага 60 кг, мав коротке темне волосся, на обличчі є борода та вуса, на кисті лівої руки – татуювання із зображенням літери «С».
Був одягнений у блакитну сорочку-теніску, сірий светр та кофту на замку чорного кольору, сині джинси, чорну натільну білизну та черевики чорного кольору.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи чоловіка, просимо звернутися за номерами (095) 677-89-92 або на спецлінію «102».
Житомирське районне управління поліціїTweet