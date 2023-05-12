Житомирські поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка тіло якого знайшлиу водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі

Тіло невідомого у водоймі, що по вулиці Миру в обласному центрі, місцеві жителі помітили увечері 11 травня та звернулись до поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас оперативники кримінальної поліції та слідчі працюють над встановленням його особи.

Прикмети невідомого: вік близько 55-60 років, худорлявої статури, зріст 175 см, вага 60 кг, мав коротке темне волосся, на обличчі є борода та вуса, на кисті лівої руки – татуювання із зображенням літери «С».

Був одягнений у блакитну сорочку-теніску, сірий светр та кофту на замку чорного кольору, сині джинси, чорну натільну білизну та черевики чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи чоловіка, просимо звернутися за номерами (095) 677-89-92 або на спецлінію «102».

Житомирське районне управління поліції