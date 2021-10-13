Зі львівської психіатричної лікарні втік пацієнт (фото)

Чоловіку 39 років, родом зі Стрийщини.



Про зникнення повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській Асоціації.

Зі слів волонтерів, чоловіку необхідна медична допомога.

Прикмети:

АШИМБЕРГ ВАСИЛЬ

Вік: 39 років (1982 р.н.)

Зріст: 160-165 см

Волосся: чорне довге

Колір очей: сірий

Був одягнений: балонова куртка сірого кольору, чорні джинси, кепка коричневого кольору

Місце проживання: житель с. Дашава, Стрийського р-н, Львівської обл.

Дата та місце зникнення: 29.09.2021 року м. Львів, вул. Кульпарківська. Наданий момент місце знаходження невідоме.

Всю інформацію про зниклого просять надавати за телефонами 0-800-310-911 або 102. // Діло