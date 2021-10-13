Зі львівської психіатричної лікарні втік пацієнт (фото)
Чоловіку 39 років, родом зі Стрийщини.
Про зникнення повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській Асоціації.
Зі слів волонтерів, чоловіку необхідна медична допомога.
Прикмети:
АШИМБЕРГ ВАСИЛЬ
Вік: 39 років (1982 р.н.)
Зріст: 160-165 см
Волосся: чорне довге
Колір очей: сірий
Був одягнений: балонова куртка сірого кольору, чорні джинси, кепка коричневого кольору
Місце проживання: житель с. Дашава, Стрийського р-н, Львівської обл.
Дата та місце зникнення: 29.09.2021 року м. Львів, вул. Кульпарківська. Наданий момент місце знаходження невідоме.
Всю інформацію про зниклого просять надавати за телефонами 0-800-310-911 або 102. // ДілоTweet