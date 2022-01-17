Зіткнення з АЗС: поліція Полтавщини розслідує ДТП, в якій загинув водій (фото, відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Кременчук 16 січня, близько 22:00. Унаслідок ДТП водій загинув. Поліція розпочала розслідування.



За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Volkswagen, проїжджаючи перехрестя вулиць Залізничної та Чкалова, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на територію АЗС та зіткнувся із заправною колонкою та ємністю з газом. Унаслідок зіткнення на АЗС виникла пожежа, яку працівники ДСНС повністю ліквідували близько 6:00, 17 січня.

Під час роботи рятувальників периметр охороняли наряди поліції, які слідкували, щоб ніхто зі сторонніх людей не постраждав. На жаль, унаслідок ДТП водій легкового автомобіля, 1964 року народження, загинув на місці. Інших постраждалих немає.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління та СУ ГУНП)