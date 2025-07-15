Знайдено тіло неповнолітнього буковинця, якого розшукували з 4 липня

Учора, 14 липня, на території непрацюючого підприємства у Вижниці було виявлено тіло 15-річного місцевого жителя, якого з 4 липня розшукували правоохоронці.

Пошукова операція тривала десять діб. До пошуків буковинця було залучено особовий склад структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Чернівецькій області, співробітників Національної гвардії України, кінологів, рятувальників, лісників, волонтерів і небайдужих громадян. Також орієнтовано правоохоронців з інших областей та громадськість.

У результаті проведених заходів тіло зниклого хлопця було виявлено поблизу металевої конструкції двобалкового козлового крану на території закинутого підприємства у м. Вижниця.

За попередньою інформацією, на тілі неповнолітнього було виявлено травми, характерні для падіння з висоти. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області