Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Деталей його смерті наразі немає.
Про це Фейсбуку повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.
“Нас, здавалося б, цілий всесвіт – а як умить змаліли від цієї новини… Дорогі друзі, знайомі, рідні – усі, хто знає Юрко Сілецький. Він пішов у засвіти. На жаль”, — йдеться у дописі.
Про чин похорону повідомлять згодом.
Раніше повідомлялось, що Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках та поїхав по трасі в напрямку міста Тернопіль, після чого зник. // ДілоTweet