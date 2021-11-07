Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим

Деталей його смерті наразі немає.

Про це Фейсбуку повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

“Нас, здавалося б, цілий всесвіт – а як умить змаліли від цієї новини… Дорогі друзі, знайомі, рідні – усі, хто знає Юрко Сілецький. Він пішов у засвіти. На жаль”, — йдеться у дописі.

Про чин похорону повідомлять згодом.

Раніше повідомлялось, що Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках та поїхав по трасі в напрямку міста Тернопіль, після чого зник. // Діло