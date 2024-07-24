Зниклі діти. Поліція Київщини розшукує 15-річну Софію Морозові та 14-річну Діану Лизлову з Ірпеня

23 липня близько 23:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення дівчини, яка близько 15:00 пішла з дому з подругою Діаною Лизловою і до теперішнього часу не повернулась. Таке з повідомлення надійшло від матері Діани.

На розшук підлітків оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділу № 2 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, ювенальні поліцейські, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

СОФІЯ МОРОЗОВА

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16 років, худорлявої статури, волосся світло-русе із рудим відтінком, нижче плечей. Має татуювання між грудей у вигляді серця.

ОДЯГНЕНА: чорно-білі шорти та сорочка в чорно-білу смужку.

ДІАНА ЛИЗЛОВА

ПРИКМЕТИ: зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся довге, темно-русе, очі – карі.

ОДЯГНЕНА: чорні брюки, чорний топ із білим надписом.

‼️Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваних, просимо одразу повідомляти за телефоном – 0988826149 або на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Київської облаті