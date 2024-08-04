Зниклу безвісти 13-річну дівчину з Ізмаїла виявили без ознак життя у річці Дунай

Вчора ввечері небайдужі містяни сповістили на спецлінію «102», що на центральному пляжі двоє підлітків розшукують подругу, яка пішла купатись і зникла.

За фактом знинкення малолітньої дитини поліцейські розпочали кримінальне провадження та пошуки, до яких були долучені рятувальники і прикордонники.

Близько 15-ї години водолази дістали дівчину з річки. При огляді судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було.

Попередньо, смерть дитини настала унаслідок утоплення.

В рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Сім’я, в якій виховувалася загибла дівчина, перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах.

Батьки в поле зору поліції раніше не потрапляли. У родині залишилося шестеро дітей.

«Варто зауважити, що на річці Дунай через сильну течію купатися заборонено. Закликаємо дорослих пояснювати це дітям і контролювати їхнє дозвілля», – звернувся до батьків заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції, начальник відділу превенції Дмитро Ломов.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини