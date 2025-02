Зсув ґрунту у Китаї накрив село: десятки людей зникли безвісти

У південно-західній китайській провінції Сичуань у суботу, 8 лютого, стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок якого зникло безвісти близько 30 осіб. Земляний потік накрив 10 житлових будинків у селі округу Цзюньлянь, а сотні рятувальників продовжують пошуково-рятувальні операції.

Як повідомляє Associated Press, рятувальники змогли дістати з-під завалів двох людей, які наразі отримують медичну допомогу. Також вдалося евакуювати близько 200 мешканців з небезпечної зони. Однак через складні геологічні умови та нестабільність ґрунту операція проходить у вкрай складних умовах.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін наказав місцевій владі мобілізувати всі сили для пошуку зниклих та мінімізації можливих жертв. Прем’єр-міністр Лі Цян доручив провести розслідування причин катастрофи та перевірити прилеглі території на наявність геологічних ризиків. Уряд країни вже виділив 80 мільйонів юанів (близько 11 мільйонів доларів) на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

At least 30 people are missing after a landslide in Yunlian County, Yibin City, Sichuan Province, China, which buried 10 houses. Rescue operations are underway as authorities search for survivors and assess the damage.pic.twitter.com/xjsTUdwIA5

