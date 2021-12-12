11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС – і виявилося, це не перший випадок його зухвалої поведінки.

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Олександр Гогілашвілі працює заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Його дружина – Марія Левченко – помічниця президента України Володимира Зеленського.

Як виявилося, у Гогілашвілі раніше було російське громадянство та досвід роботи на боксера та депутата Держдуми Ніколая Валуєва. Жоден із цих фактів не зазначений в його офіційній біографії на сайті МВС.

Як виявилося, коли на блок-посту при в’їзді в Донецьку область Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи – це був не перший випадок його зухвалої поведінки. Наприклад, журналіст видання “Українська Правда” Михайло Ткач опублікував відео, події якого розгортаються 24 листопада – за два тижні до скандалу на блок-посту.

На цьому відео Олександр Гогілашвілі їхав у супроводі кортежу з проблисковими маячками, коли його зупинили правоохоронці та попросили надати документи на перевірку.

Після цього заступник міністра МВС почав використовувати нецензурну лексику, погрожувати правоохоронцю та ображати його.

“Узнал меня или нет? Очень х*ево, что начальство не узнаешь!”, – з таких слів заступника міністра починається відео.

На запитання правоохоронця, чому Гогілашвілі спілкується в такому тоні, той відповів: “Тебя припудрило?”.

На слова правоохоронця, що він виконує свої службові обов’язки та повинен перевіряти документи, заступник міністра внутрішніх справ заявив: “Ну где вас понабирали? Пацаны, что с вами? Где ваши мозги?”.

“Не доводи, завтра ко мне в кабинет зайдешь!” – заявив наприкінці Олександр Гогілашвілі.

Ще у 2020 році він також відзначився тим, що нагрубив члену партії “Демократична Сокира”, назвавши його бидлом.