Звільнено мера Острога, який п’яним слухав російські пісні у День пам’яті захисників України

Депутати міської ради Острога на Рівненщині проголосували за звільнення міського голови Юрія Ягодки, якого звинувачували в прослуховуванні російських пісень та образах мешканців міста.

Джерело: трансляція засідання на Instagram-сторінці Острозької міськради, місцеве видання “Район.Острог“, hromadske.

За звільнення Ягодки під час чергової 70 сесії 31 січня проголосували 25 депутатів, один утримався, а ще 8 не брали участі в голосуванні.

У пояснювальній записці до рішення “Про дострокове припинення повноважень Острозького міського голови” вказано, що “за час здійснення повноважень Острозьким міським головою Ягодкою Юрієм Петровичем мали місце факти та обставини, які свідчить про порушення ним законів України, прав і свобод громадян, а також незабезпечення здійснення наданих йому повноважень”.

Офіційна причина такого рішення в тому, що вже колишній мер не виконував свої обов’язки, передбачені законодавством, і не контролював діяльність структурних підрозділів та комунальних підприємств.

Як сказано в пояснювальній записці, Ягодка порушував закони України, а також права та свободи громадян.

Як зазначають журналісти, стаття 8 закону “Про службу в органах місцевого самоврядування”, на яку посилалися у своєму рішенні депутати, передбачає “шанобливе ставлення до громадян та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування, турботу про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування”.

Водночас мера Острога не раз звинувачували в образах щодо місцевих мешканців. Так, одна з місцевих жінок скаржилася до поліції через побиття від Ягодки, зазначає hromadske.

Так 29 серпня 2024 року в день вшанування пам’яті загиблих захисників міський голова нібито співав російські пісні в бібліотеці, а коли жінка зробила йому зауваження, він ударив її.

Сам Ягодка довго не відповідав на дзвінки й ніяк не коментував звинувачення, однак лише 24 вересня — майже через місяць після інциденту — він опублікував допис у Facebook із вибаченнями, зазначаючи, що був тоді напідпитку.

На початку вересня місцеві мешканці Острога проводили пікет через побиття жінки, а також інші випадки, коли міський голова, за їхніми словами, ображав їх та погрожував їм. // УП