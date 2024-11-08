Звільнено суддю, який прикриваючись переселенцями і дітьми-сиротами, відпочивав на Карибах

Вища рада правосуддя за порушення суддівського етики звільнила з посади суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Серединського.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 5 листопада.

У червні 2023 року, розгядаючи цивільну справу про стягнення боргу, суддя Серединський, начебто, попросив у представника позивача хабара за рішення на його користь. Порадившись із клієнтом, адвокат звернувся до правоохоронних органів і суддю задокументували.

Серединський, за матеріалами справи, спершу отримав 1000 доларів за ухвалу про забезпечення рішення, а потім ще 3000 доларів за рішення по суті. Після цього в гаражі матері судді провели обшук і вилучили мічені кошти. Загалом же в гаражі зберігалися 11 600 доларів США та 9000 гривень, розфасовані у девʼять окремих конвертів.

У судді вилучили мобільний телефон, на якому зафіксовані вхідні та вихідні дзвінки в застосунку Signal із адвокатом по загаданій вище справі.

Окрім того, в телефоні знайшли фото- та відеоматеріали із подорожі навесні 2023 року.

Зʼясувалося, що на підставі наказу голови Броварського міськрайонного суду Київської області суддя Сердинський із 21 березня до 7 квітня 2023 року був відряджений до міста Відня, Австрія. Він, нібито, брав участь у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям із дітьми та дітям-сиротам з України.

Але детективи встановили, що насправді Серединський у цей час із цивільною дружиною з метою відпочинку подорожував круїзним судном «MSC Cruises» до острова Мартиніка, що є заморським департаментом Французької Республіки на однойменному острові у Карибському морі.

У Броварському міськрайонному суді пояснили, що Серединський лист-запрошення від представника Торгово-промислової палати України в Австрії Райнера Штальтнера. Але у подальшому Штальтнера не підтвердив видачу такого листа і про подібну конференцію у відні Торгово-промислової палата також нічого не знала. У публічних джерелах доказів проведення круглого столу у Відні не знайшлося.

У мобільному телефоні Серединського була переписку між ним і цивільною дружиною, з якої вбачалося, що ця поїздка за кордон планувалася ще в грудні 2022-го і пара обговорювала вибір маршруту, придбання квитків тощо.

18 березня 2023 року Серединський намагався виїхати з межі України під приводом лікування і мав при собі лист обстеження з медичного центру. Однак судді відмовили в перетині кордону і зняли його з поїзда. Після цього Серединський, імовірно, задіяв свої звʼязки, щоб виготовити фейковий лист-запрошення від представника Торгово-промислової палати України в Австрії.

У липні 2023-го судді додатково повідомили підозру щодо підроблення і використання підробленого документа.

Загалом протягом 2019–2023 років Сердинський здійснив 14 закордонних поїздок. При цьому користувався різними видами транспорту: автомобілями, мікроавтобусами, потягами та літаками. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України суддя двічі перебував за межами України.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд застосував до Серединського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 1,5 мільйони застави. Підозрюваний вніс ці кошти і вийшов на свободу.

Ніяких пояснень Вищій раді правосуддя Серединський не надав і в засідання не зʼявився. При повторній неявці адвокат повідомив, що його клієнт перебуває на лікарняному.

У підсумку дисциплінарна палата розглянула скарги на Серединського за його відсутності і дійшла висновку, що суддя порушив обов’язки та морально-етичні принципи поведінки судді, дискредитує правосуддя в цілому та підриває довіру до Броварського міськрайонного суду Київської області зокрема.

«Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає за необхідне наголосити, що використання тематики війни, біженців та дітей або гуманітарних питань для організації власного відпочинку та особистої вигоди є серйозним порушенням етики. Використання службової поїздки для власного відпочинку та надання заради цього неправдивих даних є порушенням закону про публічну службу. Маніпулювання тематикою війни та страждань в особистих цілях порушує базові принципи моральної відповідальності та підриває довіру до судової влади», — зазначено в рішенні.

Обставини позапроцесуального спілкування судді Сердинського з адвокатом, а також виїзду за кордон під виглядом відрядження набули значного суспільного резонансу й розголосу в медіа і негативно вплинули на авторитет судової влади.

Серединський працював суддею із 2002 року і раніше не притягувався до дисциплінарної відповідальності. Керівництво суду дало Серединському характеристику, що у спілкуванні той виявляє тактовність, ввічливість та повагу, комунікабельний та стриманий, державних нагород та почесних звань не має.