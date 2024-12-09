Звягельські поліцейські встановлюють обставини ДТП з травмуванням водійки автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 6 грудня між селом Ходурками та селищем Городницею.

На автошляху сталося зіткнення автомобілів «Nissan», під керуванням 24-річної жительки громади, та «Volkswagen», за кермом якого перебував 36-річний житель селища.

У результаті ДТП травми отримала водійка транспортного засобу «Nissan». Її було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

За вказаним фактом слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх обставин.

Шановні водії, під час керування автомобілем дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції, враховуючи стан дорожнього покриття та погодні умови. Обов’язково користуйтесь пасками безпеки. Будьте уважними та обережними!

Звягельський районний відділ поліції